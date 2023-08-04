https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888182189.html
Свыше 720 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденных
Свыше 720 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденных - РИА Новости, 04.08.2023
Свыше 720 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденных
Семьям Московской области выплатили более 720 миллионов рублей на новорожденных, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:08
2023-08-04T14:08
2023-08-04T14:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семьям Московской области выплатили более 720 миллионов рублей на новорожденных, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными в регионе получили более 36 тысяч семей с малышами. На эти цели из бюджета выделено порядка 722 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой. В пресс-службе уточнили, что в Московской области реализуется программа "Я родился в Подмосковье" в рамках национального проекта "Демография". Благодаря ей у семей есть выбор: получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор. Воспользоваться мерой поддержки можно если, хотя бы один из родителей является гражданином РФ, а также свидетельство о рождении ребенка выдано органом ЗАГС Подмосковья. Семьи, которые выбрали подарочный набор, получают его в день выписки. В подарочной коробке можно найти все необходимое для первого года жизни ребенка. Подать заявление на предоставление денежной выплаты можно на подмосковном портале "Госуслуги".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семьям Московской области выплатили более 720 миллионов рублей на новорожденных, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными в регионе получили более 36 тысяч семей с малышами. На эти цели из бюджета выделено порядка 722 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.
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В пресс-службе уточнили, что в Московской области реализуется программа "Я родился в Подмосковье" в рамках национального проекта "Демография". Благодаря ей у семей есть выбор: получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор. Воспользоваться мерой поддержки можно если, хотя бы один из родителей является гражданином РФ
, а также свидетельство о рождении ребенка выдано органом ЗАГС Подмосковья.
Семьи, которые выбрали подарочный набор, получают его в день выписки. В подарочной коробке можно найти все необходимое для первого года жизни ребенка. Подать заявление на предоставление денежной выплаты можно на подмосковном портале "Госуслуги".