https://ria.ru/20230804/podmoskove-1888182189.html

Свыше 720 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденных

Свыше 720 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденных - РИА Новости, 04.08.2023

Свыше 720 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденных

Семьям Московской области выплатили более 720 миллионов рублей на новорожденных, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:08

2023-08-04T14:08

2023-08-04T14:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семьям Московской области выплатили более 720 миллионов рублей на новорожденных, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными в регионе получили более 36 тысяч семей с малышами. На эти цели из бюджета выделено порядка 722 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой. В пресс-службе уточнили, что в Московской области реализуется программа "Я родился в Подмосковье" в рамках национального проекта "Демография". Благодаря ей у семей есть выбор: получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор. Воспользоваться мерой поддержки можно если, хотя бы один из родителей является гражданином РФ, а также свидетельство о рождении ребенка выдано органом ЗАГС Подмосковья. Семьи, которые выбрали подарочный набор, получают его в день выписки. В подарочной коробке можно найти все необходимое для первого года жизни ребенка. Подать заявление на предоставление денежной выплаты можно на подмосковном портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), социальные выплаты