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Собянин сообщил, что парк Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами - РИА Новости, 04.08.2023
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17:01 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/park-1888241735.html
Собянин сообщил, что парк Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами
Собянин сообщил, что парк Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами - РИА Новости, 04.08.2023
Собянин сообщил, что парк Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами
Парк Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами Москвич 3е, до конца года их оснастят мобильными комплексами... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:01
2023-08-04T17:01
общество
авто
москва
сергей собянин
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парк Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами Москвич 3е, до конца года их оснастят мобильными комплексами фотовидеофиксации нарушения ПДД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "За движением в Москве будут следить электрические кроссоверы Москвич 3е. Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями", - написал мэр. Собянин добавил, что до конца года планируется установить на электрокарах мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД: парковки, превышения скорости, проезда по обочине и выделенным полосам.
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общество, авто, москва, сергей собянин, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Авто, Москва, Сергей Собянин, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Собянин сообщил, что парк Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами

Собянин: парк ЦОДД Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами Москвич 3е

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыАвтомобиль Москвич 3е
Автомобиль Москвич 3е - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автомобиль Москвич 3е . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парк Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы пополнился 50 электрическими кроссоверами Москвич 3е, до конца года их оснастят мобильными комплексами фотовидеофиксации нарушения ПДД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"За движением в Москве будут следить электрические кроссоверы Москвич 3е. Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями", - написал мэр.
Собянин добавил, что до конца года планируется установить на электрокарах мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД: парковки, превышения скорости, проезда по обочине и выделенным полосам.
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ОбществоАвтоМоскваСергей СобянинЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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