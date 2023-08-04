https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html

Германия замедлила поставки обещанного Украине оружия, пишут СМИ

Германия замедлила поставки обещанного Украине оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2023

Германия замедлила поставки обещанного Украине оружия, пишут СМИ

Берлин замедляет поставки обещанного Киеву оружия, утверждает издание Welt, ссылаясь на еженедельно обновляемый список Минобороны Германии. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:53

2023-08-04T15:53

2023-08-04T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

олаф шольц

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Берлин замедляет поставки обещанного Киеву оружия, утверждает издание Welt, ссылаясь на еженедельно обновляемый список Минобороны Германии. "Если сравнить, что было добавлено (в список. — Прим. ред.) после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина", — пишет проводивший расследование журналист Грегор Швунг.Так, за последние месяцы в перечень попали лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1. При этом Берлин до сих пор не отправил на Украину 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок. Welt утверждает, что это портит имидж Германии, второго, по заявлению канцлера Олафа Шольца, крупного поставщика военной помощи Украине после США. В мае правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Шольц заявлял в июле, что Германия с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на поставки оружия Украине.По данным Минобороны России, ВСУ с 4 июня потеряли более 4900 единиц различного вооружения, в том числе 25 немецких танков Leopard и 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине странами Запада не меняют планов России и только затягивают противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и страны НАТО уже стали прямыми участниками конфликта, не только поставляя оружие, но и готовя кадры для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

германия

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в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский