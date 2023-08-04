Рейтинг@Mail.ru
Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/organizatsii-1888279752.html
Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов
Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов - РИА Новости, 04.08.2023
Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и некредитные финансовые организации отвечать на обращения клиентов. Документ опубликован... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:01
2023-08-04T20:01
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и некредитные финансовые организации отвечать на обращения клиентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает c 1 июля 2024 года единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Банку России. В их числе - кредитные, страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; профучастники рынка ценных бумаг, НПФ, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства; биржи, операторы финансовых платформ и информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Закон обязывает такие организации отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, а при необходимости запроса дополнительных документов и материалов - продлевать этот срок, но не более чем на 10 дней, если законами не установлено иное. Причем это касается обращений, которые поступили в эти организации как напрямую, так и через Банк России. При этом финорганизации будут вправе не отвечать на обращения, если они не поддаются прочтению, текст не позволяет определить их суть, не указан адрес для ответа или фамилия (наименование) заявителя, в них содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы. В законе также определен перечень обращений, которые Банк России не будет направлять в финорганизации для рассмотрения по существу. К ним отнесены обращения, которые содержат: копию ответа финорганизации на предыдущее обращение, который, по мнению заявителя, направлен с нарушением требований; отказ заявителя от обращения в финорганизацию; информацию о нарушениях в сфере корпоративных отношений в АО или в связи с действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг; недостаточную информацию о финорганизации, действия (бездействие) которой обжалуются. Такие обращения ЦБ будет рассматривать сам.
https://ria.ru/20230804/putin-1888264153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин обязал финансовые организации отвечать на обращения клиентов

Путин подписал закон, обязывающий финансовые организации отвечать на обращения клиентов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и некредитные финансовые организации отвечать на обращения клиентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает c 1 июля 2024 года единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Банку России. В их числе - кредитные, страховые, микрофинансовые, клиринговые организации; профучастники рынка ценных бумаг, НПФ, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства; биржи, операторы финансовых платформ и информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Закон обязывает такие организации отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, а при необходимости запроса дополнительных документов и материалов - продлевать этот срок, но не более чем на 10 дней, если законами не установлено иное. Причем это касается обращений, которые поступили в эти организации как напрямую, так и через Банк России.
При этом финорганизации будут вправе не отвечать на обращения, если они не поддаются прочтению, текст не позволяет определить их суть, не указан адрес для ответа или фамилия (наименование) заявителя, в них содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы.
В законе также определен перечень обращений, которые Банк России не будет направлять в финорганизации для рассмотрения по существу. К ним отнесены обращения, которые содержат: копию ответа финорганизации на предыдущее обращение, который, по мнению заявителя, направлен с нарушением требований; отказ заявителя от обращения в финорганизацию; информацию о нарушениях в сфере корпоративных отношений в АО или в связи с действиями (бездействием) эмитента ценных бумаг; недостаточную информацию о финорганизации, действия (бездействие) которой обжалуются. Такие обращения ЦБ будет рассматривать сам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Путин подписал закон, расширяющий доступность процедуры банкротства
Вчера, 18:28
 
РоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала