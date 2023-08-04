https://ria.ru/20230804/opek-1888266754.html

Новак рассказал о договоренностях России с ОПЕК+

Новак рассказал о договоренностях России с ОПЕК+ - РИА Новости, 04.08.2023

Новак рассказал о договоренностях России с ОПЕК+

Россия полностью привержена договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:38

2023-08-04T18:38

2023-08-04T18:38

россия

александр новак

опек

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия полностью привержена договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в пятницу не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Перед апрельским JMMC она объявила, что продлевает это сокращение до конца года. Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а теперь и в сентябре – на 300 тысяч в дополнение к сокращению добычи. "Россия полностью привержена тем договоренностям, которые достигнуты в целом в рамках ОПЕК+", - сказал Новак.

https://ria.ru/20230804/neft-1888225418.html

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россия, александр новак, опек, экономика, цены на нефть