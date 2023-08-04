https://ria.ru/20230804/obvineniya-1888093127.html

Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе

Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе - РИА Новости, 04.08.2023

Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе

Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса в мире являются частью развязанной против нее информационной войны, заявил в четверг российский РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:28

2023-08-04T03:28

2023-08-04T03:28

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса в мире являются частью развязанной против нее информационной войны, заявил в четверг российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование "продуктов питания в качестве оружия" являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны", - заявил Антонов, чей комментарий опубликовало посольство РФ в соцсетях. Таким образом он отреагировал на антироссийские заявления высокопоставленных представителей администрации США по продовольственной безопасности, сделанные в преддверии дебатов высокого уровня в Совбезе ООН. По словам российского дипломата, даже стороннему наблюдателю понятно, что именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельхозпродукции. "Пускаться в сравнение возможностей агроэкспорта нашей страны и Украины просто бессмысленно: доли на мировых площадках отличаются в разы!", - подчеркнул Антонов. Как заверил российский посол в Вашингтоне, Москва готова укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли, помогая выстраивать в Африке самобытный и влиятельный центр мирового развития. "Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом", - заключил он.

https://ria.ru/20230721/voyna-1885598602.html

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россия, сша, анатолий антонов, оон, в мире