https://ria.ru/20230804/obvinenie-1888132049.html

Новая Зеландия обвинила Россию и Китай в угрозе международному праву

Новая Зеландия обвинила Россию и Китай в угрозе международному праву - РИА Новости, 04.08.2023

Новая Зеландия обвинила Россию и Китай в угрозе международному праву

Новая Зеландия в своем заявлении обвинила Россию и Китай в создании угрозы для навязываемой США и западными странами вместо международного права нового мирового РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:20

2023-08-04T11:20

2023-08-04T11:26

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новая Зеландия в своем заявлении обвинила Россию и Китай в создании угрозы для навязываемой США и западными странами вместо международного права нового мирового порядка - "системы, основанной на правилах". "Россия представляет острую угрозу европейской безопасности и бросает вызов международной системе, основанных на правилах, вызов безопасности и благополучию государств использованием гибридных приемов военных действий, политическим вмешательством, тактикой "серой зоны", экономическим принуждением", - утверждается в опубликованном в пятницу "Заявлении о политике и стратегии в области обороны" 2023 года на сайте министерства обороны Новой Зеландии. По словам его авторов, Китай также вызывает беспокойство в Новой Зеландии. "Усиливающий мощь Китай использует все свои инструменты государственной власти, которые бросают вызов существующим международным правилам и нормам", - говорится в заявлении. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию. Он напомнил, что после начала спецоперации США и другие страны НАТО и ЕС резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 году. Министр подчеркнул, что "агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России, свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами". Министр напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики России провозглашена цивилизационная миссия РФ как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах, добавив, что "наша страна не будет встраиваться в геополитические и геоэкономические конструкции, где у нас нет возможности защитить свои интересы". По его словам, "вместе с друзьями и единомышленниками намерены содействовать формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств". Кроме того, в РФ не раз отвергали обвинения во вмешательстве во внутренние дела стран, называя их голословными. Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. По заявлению посла РФ в КНР Игоря Моргулова, Россия и Китай действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной и не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В Пекине также не раз призывали Запад перестать раздувать "китайскую угрозу". Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, выполняющий также роль министра национальной безопасности и разведки, заявил, представляя новую оборонную стратегию страны, что "мир сегодня борется с кругом сложных и разрушительных вызовов безопасности". "Внутренняя и международная обстановка в области безопасности изменилась, и наша готовность нуждается в переменах тоже, с ясным пониманием рисков и правильным потенциалом для эффективности", - приводит заявление Хипкинса его правительственный сайт. Власти Новой Зеландии определили также 11 принципов оборонной стратегии, которые станут руководством для планирования будущих инвестиций на 15 лет. Они включают в себя наращивание боевой мощи Новой Зеландии, устойчивость страны в условиях меняющихся обстоятельств, способность расширять и сокращать потенциал, сотрудничество с партнерами, прежде всего Австралией, развитие передовых технологий.

https://ria.ru/20230804/avstraliya-1888097110.html

https://ria.ru/20230622/premer-1879707682.html

https://ria.ru/20230728/aukus-1886784679.html

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Екатерина Зайцева

в мире, новая зеландия, россия, китай, сергей лавров, владимир путин, игорь моргулов, нато, евросоюз, оон