https://ria.ru/20230804/obustroystvo-1888123442.html

В Приморье обустроили более 150 территорий

В Приморье обустроили более 150 территорий - РИА Новости, 04.08.2023

В Приморье обустроили более 150 территорий

Свыше 150 дворовых и общественных пространств обустроили в Приморье с начала года в рамках региональных и федерального проектов, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:48

2023-08-04T10:48

2023-08-04T10:48

приморский край

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748309357_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_1befbd26caeb61f5219516397f02a894.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Свыше 150 дворовых и общественных пространств обустроили в Приморье с начала года в рамках региональных и федерального проектов, сообщает краевое правительство. "На сегодняшний день благоустройство завершено на 153 территориях. В основном это ремонт дворов. Можно сказать, что их сделано в Приморье уже больше половины. Близится к завершению и благоустройство общественных пространств", – говорится в сообщении Зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что ранее губернатор Олег Кожемяко поставил подрядчиками задачу до начала осени завершить благоустройство парков, скверов и дворов. По ее словам, работы идут во всех муниципалитетах Приморья. Местные жители стали активнее участвовать в процессе. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20230728/tigry-1886750896.html

https://ria.ru/20230714/galereya-1884154084.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, олег кожемяко