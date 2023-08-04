https://ria.ru/20230804/obstrely-1888095825.html

ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 04.08.2023

ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T05:40

2023-08-04T05:40

2023-08-04T05:40

специальная военная операция на украине

украина

донецк

россия

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304666_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_740361e7b8ea91caf8f8b0957a69bf46.jpg

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html

украина

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецк, россия, нато, сцкк, происшествия