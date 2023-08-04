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ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:40 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/obstrely-1888095825.html
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T05:40
2023-08-04T05:40
специальная военная операция на украине
украина
донецк
россия
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888094393.html
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украина, донецк, россия, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, Россия, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 02.25 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкРоссияНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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