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ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 04.08.2023 (обновлено: 16:41 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888229668.html
ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:19
2023-08-04T16:41
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 15.30 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888185404.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами

ВСУ выпустили 19 снарядов натовского калибра по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили МЧС у жилого дома в Донецке
Автомобили МЧС у жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Автомобили МЧС у жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 15.30 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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