https://ria.ru/20230804/obstrel-1888229668.html

ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк 19 натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:19

2023-08-04T16:19

2023-08-04T16:41

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 15.30 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230804/obstrel-1888185404.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия