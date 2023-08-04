Рейтинг@Mail.ru
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/obstrel-1888216228.html
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей - РИА Новости, 04.08.2023
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей
Не менее 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения, включая пятерых детей, с 28 июля по 3 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:39
2023-08-04T15:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335304_0:63:3042:1774_1920x0_80_0_0_a2c7eccb1f36c62d972b02146123f1e0.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Не менее 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения, включая пятерых детей, с 28 июля по 3 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 28 июля по 3 августа погибли 11 человек. Число пострадавших за указанный период составило 50, включая пятерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8994 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 502 человека, среди них 799 детей.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5add75c9a65985c1e2679e1da0cc7b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей

Аппарат омбудсмена ДНР Морозовой: 11 мирных жителей погибли за неделю из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтобус, сгоревший в результате обстрела
Автобус, сгоревший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Автобус, сгоревший в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Не менее 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения, включая пятерых детей, с 28 июля по 3 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 28 июля по 3 августа погибли 11 человек. Число пострадавших за указанный период составило 50, включая пятерых детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8994 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 502 человека, среди них 799 детей.
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Бастрыкин рассказал, сколько дел возбудили о зверствах Киева в Донбассе
25 июля, 07:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала