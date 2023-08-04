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В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей - РИА Новости, 04.08.2023
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей
Не менее 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения, включая пятерых детей, с 28 июля по 3 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:39
2023-08-04T15:39
2023-08-04T15:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Не менее 11 мирных жителей погибли, 50 получили ранения, включая пятерых детей, с 28 июля по 3 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 28 июля по 3 августа погибли 11 человек. Число пострадавших за указанный период составило 50, включая пятерых детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8994 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 502 человека, среди них 799 детей.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецкая народная республика, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР назвали число погибших за неделю от обстрелов мирных жителей
Аппарат омбудсмена ДНР Морозовой: 11 мирных жителей погибли за неделю из-за обстрелов ВСУ