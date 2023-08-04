https://ria.ru/20230804/obstrel-1888211594.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами - РИА Новости, 04.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:26

2023-08-04T15:26

2023-08-04T15:26

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований украины по направлению: 14.20 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.05 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230801/obstrel-1887552367.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия