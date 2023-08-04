Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 24 снаряда по Донецку, Старомихайловке и Ясиноватой
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Старомихайловке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Через пять минут украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а также Ясиноватскому району.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.