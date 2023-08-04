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Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Старомихайловке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:40

2023-08-04T14:40

2023-08-04T14:41

специальная военная операция на украине

донецк

старомихайловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Старомихайловке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через пять минут украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а также Ясиноватскому району. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

донецк

старомихайловка

донецкая народная республика

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донецк, старомихайловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия