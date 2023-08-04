https://ria.ru/20230804/obstrel-1888185404.html

Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку

Украинские войска в 14.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:19

2023-08-04T14:19

2023-08-04T14:27

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк, происшествия