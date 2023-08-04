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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, обстреляли также Куйбышевский район Донецка, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:46
2023-08-04T12:46
2023-08-04T12:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, обстреляли также Куйбышевский район Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 11.00 до 12.20 указанный район был обстрелян трижды, выпущено еще 11 снарядов такого же калибра, в 12.05 – три снаряда по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Ясиноватскому району
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости.
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району ДНР, обстреляли также Куйбышевский район Донецка, сообщило в пятницу в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 11.00 до 12.20 указанный район был обстрелян трижды, выпущено еще 11 снарядов такого же калибра, в 12.05 – три снаряда по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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