https://ria.ru/20230804/obstrel-1888130068.html

Украинские войска выпустили около 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские войска выпустили около 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили утром в пятницу 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:12

2023-08-04T11:12

2023-08-04T11:12

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили утром в пятницу 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08:30 – населенный пункт Уманское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:45 – населенный пункт Уманское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 8.50 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда указанного калибра, в 10.35 столько же снарядов было выпущено по Ясиноватскому району. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/obstrel-1887778375.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия