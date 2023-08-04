https://ria.ru/20230804/obstrel-1888100793.html

Украинские войска нанесли удар по Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по Херсонской области - РИА Новости, 04.08.2023

Украинские войска нанесли удар по Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли удар по Новокаховскому округу Херсонской области, без света остались три села, сообщили власти округа в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:08

2023-08-04T08:08

2023-08-04T08:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по Новокаховскому округу Херсонской области, без света остались три села, сообщили власти округа в Telegram-канале."Ночью украинские боевики нанесли удар артиллерией по трансформатору в поселке Днепряны. В результате вражеского удара населённые пункты Новокаховского городского округа: с. Корсунка, с. Новые Лагеря и с. Песчаное остались без электроснабжения", - говорится в сообщении администрации Новокаховского округа.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

херсонская область

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2023

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херсонская область , происшествия