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Украинские войска нанесли удар по Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по Херсонской области - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские войска нанесли удар по Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли удар по Новокаховскому округу Херсонской области, без света остались три села, сообщили власти округа в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:08
2023-08-04T08:08
2023-08-04T08:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по Новокаховскому округу Херсонской области, без света остались три села, сообщили власти округа в Telegram-канале."Ночью украинские боевики нанесли удар артиллерией по трансформатору в поселке Днепряны. В результате вражеского удара населённые пункты Новокаховского городского округа: с. Корсунка, с. Новые Лагеря и с. Песчаное остались без электроснабжения", - говорится в сообщении администрации Новокаховского округа.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Херсонской области
В районе Новой Каховки Херсонской области три села остались без света после обстрела ВСУ