https://ria.ru/20230804/novorozhdennye-1888122229.html

Московский загс назвал самые необычные имена родившихся в 2023 году

Московский загс назвал самые необычные имена родившихся в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2023

Московский загс назвал самые необычные имена родившихся в 2023 году

Более четырех тысяч имен новорожденных зарегистрировано в Москве за первое полугодие 2023 года, самыми необычными стали Эльбрус, Алтай, Мираж, Зима, а также... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:45

2023-08-04T10:45

2023-08-04T12:09

общество

москва

светлана уханева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887453318_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_b991dc94fef3f3d60b32f60f07f1f518.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более четырех тысяч имен новорожденных зарегистрировано в Москве за первое полугодие 2023 года, самыми необычными стали Эльбрус, Алтай, Мираж, Зима, а также Малина, Искра и Весна, сообщила начальник столичного управления загса Светлана Уханева. "За первое полугодие 2023 года в столице было зарегистрировано 51,9 процента мальчиков и 48,1 процента девочек среди новорожденных. Московские родители выбрали для детей более четырех тысяч различных имен", — приводит пресс-служба слова чиновницы.Уханева отметила, что для новорожденных самыми популярными именами стали Михаил — так назвали 1087 мальчиков — и София — такое имя дали 1195 новорожденным девочкам. Кроме того, по словам руководителя столичного загса, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года московские родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, стало в девять раз больше мальчиков с именем Спартак, и в три раза больше девочек с именами Ясения и Настасья. "В первом полугодии среди женских имен наблюдалась тенденция давать детям двойные или тройные имена. Среди мужских и женских имен встречались такие, как Альберт-Меркурий, Артур-Льюис, Адриана-Лоара, Изабелль-Афина, Варвара-Магдалина, Фелици-Ира-Пероче, Лалибелла-Наоми-Франческа", — сказала Уханева. По ее словам, москвичи стали называть детей не полными именами, а их сокращенной формой. По одному мальчику в Москве назвали Шурик и Влад, трем москвичам дали имя Гриша, а также по одной маленькой москвичке назвали Настей, Надей, Машей, Леной, Наташей и Сашей. Уханева отметила, что в первом полугодии 2023 года в столице было зарегистрировано по одному мужскому имени Эльбрус, Алтай, Зима, Галактион, Мираж. А также по одной девочке с необычными именами — Тиффани, Ангела, Апрелия, Июня, Благодария, Феврония, Алимпиада, Агуша, Искра, Малина и три новорожденные с именем Весна.

https://ria.ru/20230721/putin-1885550819.html

https://ria.ru/20230511/imya-1870931611.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, светлана уханева