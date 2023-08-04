https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888134544.html
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников - РИА Новости, 04.08.2023
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
Порт Новороссийска после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану, сообщили РИА Новости в "Южной территориальной... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:29
2023-08-04T11:29
2023-08-04T11:29
новороссийск
безопасность
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Порт Новороссийска после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану, сообщили РИА Новости в "Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков" (ЮТО). В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет. "По гражданским судам и в порту все спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", - рассказали в организации.
https://ria.ru/20230804/sochi-1888118024.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, безопасность, краснодарский край
Новороссийск, Безопасность, Краснодарский край
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
Порт Новороссийска после ночной атаки дронов выполняет грузовые операции согласно плану