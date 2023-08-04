Рейтинг@Mail.ru
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888134544.html
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников - РИА Новости, 04.08.2023
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
Порт Новороссийска после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану, сообщили РИА Новости в "Южной территориальной... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:29
2023-08-04T11:29
новороссийск
безопасность
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826901808_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_dec1c9b656e99433389976423964e201.jpg
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Порт Новороссийска после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану, сообщили РИА Новости в "Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков" (ЮТО). В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет. "По гражданским судам и в порту все спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", - рассказали в организации.
https://ria.ru/20230804/sochi-1888118024.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826901808_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c435f12ccc3e8301e9085d3a2da6ef3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, безопасность, краснодарский край
Новороссийск, Безопасность, Краснодарский край
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников

Порт Новороссийска после ночной атаки дронов выполняет грузовые операции согласно плану

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Порт Новороссийска после ночной атаки беспилотников работает в штатном режиме, грузовые операции идут по плану, сообщили РИА Новости в "Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков" (ЮТО).
В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.
"По гражданским судам и в порту все спокойно. Грузовые операции в порту идут по плану", - рассказали в организации.
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта
10:34
 
НовороссийскБезопасностьКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала