https://ria.ru/20230804/nota-1888277641.html

Минск подтвердил получение ноты от Варшавы по ситуации с вертолетами

Минск подтвердил получение ноты от Варшавы по ситуации с вертолетами - РИА Новости, 04.08.2023

Минск подтвердил получение ноты от Варшавы по ситуации с вертолетами

МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:40

2023-08-04T19:40

2023-08-04T20:14

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минск

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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил РИА Новости получение ноты Польши с ее доказательствами якобы нарушения госграницы белорусскими вертолетами, подчеркнув, что "в ней нет неопровержимых доказательств".Ранее в МИД Польши заявили, что посольство страны в Минске передало белорусскому МИД информацию с доказательствами факта нарушения 1 августа воздушного пространства Польши двумя белорусскими военными вертолетами."Подтверждаем получение ноты посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолетами. Отмечаем, что переданная нота не содержит "неопровержимых" доказательств. Данные объективного контроля польская сторона не предоставила", - заявили в пресс-службе.В то же время, как подчеркнули там, соответствующие заявления белорусской стороны по данной теме опирались сугубо на данные объективного контроля полетов воздушных судов. "Более того, польская сторона была накануне в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов в приграничной зоне, что также подтверждает отсутствие каких-либо намерений белорусской стороны нарушать воздушное пространство соседнего государства", - отметили в пресс-службе.В белорусском МИД в очередной раз призвали польскую сторону искусственно не нагнетать ситуацию. "Предлагаем возобновить полноценный диалог между военными ведомствами двух стран, по линии которых как раз и устраняются подобные разногласия", - подчеркнули в пресс-службе.Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией.В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".МИД Белоруссии тогда призвал Варшаву не нагнетать ситуацию обвинениями Минска в нарушении границы белорусскими военными вертолетами и не использовать ее для милитаризации приграничья.

https://ria.ru/20230804/granits-1888218679.html

https://ria.ru/20230804/granitsa-1888091941.html

https://ria.ru/20230803/vagner-1887952679.html

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в мире, белоруссия, польша, минск