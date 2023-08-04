https://ria.ru/20230804/nigeriya-1888174509.html

Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ

Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2023

Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ

Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:41

2023-08-04T13:41

2023-08-04T14:20

в мире

нигерия

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил."Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", — цитирует газета свой источник.Сегодня утром Нигер покинула делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), так и не встретившись ни с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.Как подчеркивали в ЭКОВАС, военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.Мятежники, в свою очередь, заявляли, что немедленно ответят на любую агрессию.

https://ria.ru/20230804/niger-1888166909.html

https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигерия, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023