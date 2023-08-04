Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ
WSJ: Вооруженные силы Нигерии привели в боеготовность из-за ситуации в Нигере
Нигерийский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил.
"Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", — цитирует газета свой источник.
Сегодня утром Нигер покинула делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), так и не встретившись ни с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.
Как подчеркивали в ЭКОВАС, военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.
Мятежники, в свою очередь, заявляли, что немедленно ответят на любую агрессию.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.