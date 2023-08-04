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Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2023
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13:41 04.08.2023 (обновлено: 14:20 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/nigeriya-1888174509.html
Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ
Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2023
Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ
Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:41
2023-08-04T14:20
в мире
нигерия
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил."Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", — цитирует газета свой источник.Сегодня утром Нигер покинула делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), так и не встретившись ни с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.Как подчеркивали в ЭКОВАС, военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.Мятежники, в свою очередь, заявляли, что немедленно ответят на любую агрессию.
https://ria.ru/20230804/niger-1888166909.html
https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html
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в мире, нигерия, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигерия, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Армию Нигерии привели в полную боевую готовность, пишут СМИ

WSJ: Вооруженные силы Нигерии привели в боеготовность из-за ситуации в Нигере

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOНигерийский военнослужащий
Нигерийский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Нигерийский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность из-за ситуации в соседнем Нигере, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил.
"Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", — цитирует газета свой источник.
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Кремле выступили за приведение ситуации в Нигере в конституционное русло
13:23
Сегодня утром Нигер покинула делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), так и не встретившись ни с лидером путчистов генералом Абдурахманом Тчиани, ни с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.
Как подчеркивали в ЭКОВАС, военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.
Мятежники, в свою очередь, заявляли, что немедленно ответят на любую агрессию.

Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.

Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере
Вчера, 10:37
 
В миреНигерияНигерНиамейМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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