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Международный комитет Красного Креста намерен продолжить работу в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
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20:16 04.08.2023 (обновлено: 20:48 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/niger-1888281753.html
Международный комитет Красного Креста намерен продолжить работу в Нигере
Международный комитет Красного Креста намерен продолжить работу в Нигере - РИА Новости, 04.08.2023
Международный комитет Красного Креста намерен продолжить работу в Нигере
Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает вести гуманитарную деятельность в Нигере, несмотря на госпереворот, и намерен и дальше оказывать помощь... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:16
2023-08-04T20:48
в мире
нигер
африка
нигерия
международный комитет красного креста (мккк)
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает вести гуманитарную деятельность в Нигере, несмотря на госпереворот, и намерен и дальше оказывать помощь людям, наиболее пострадавшим от недавних событий, заявила РИА Новости замглавы региональной делегации МККК в южной Африке Муца Мугангавари."В соответствии со своими основополагающими принципами нейтральности и беспристрастности МККК не комментирует политические события. Деятельность МККК в Нигере продолжается, и мы намерены и дальше оказывать жизненно необходимую и столь нужную гуманитарную помощь людям, которых затронул конфликт", - сказала Мугангавари.По ее словам, согласно оценкам, к концу 2023 года около 17% населения Нигерии или 4,3 миллиона человек будут нуждаться в гуманитарной помощи.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".В воскресенье Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, нигер, африка, нигерия, международный комитет красного креста (мккк), африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Африка, Нигерия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Международный комитет Красного Креста намерен продолжить работу в Нигере

МККК заявил, что продолжит гуманитарную работу в Нигере, несмотря на мятеж

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает вести гуманитарную деятельность в Нигере, несмотря на госпереворот, и намерен и дальше оказывать помощь людям, наиболее пострадавшим от недавних событий, заявила РИА Новости замглавы региональной делегации МККК в южной Африке Муца Мугангавари.
"В соответствии со своими основополагающими принципами нейтральности и беспристрастности МККК не комментирует политические события. Деятельность МККК в Нигере продолжается, и мы намерены и дальше оказывать жизненно необходимую и столь нужную гуманитарную помощь людям, которых затронул конфликт", - сказала Мугангавари.
По ее словам, согласно оценкам, к концу 2023 года около 17% населения Нигерии или 4,3 миллиона человек будут нуждаться в гуманитарной помощи.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
В воскресенье Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
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В миреНигерАфрикаНигерияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Африканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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