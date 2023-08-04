https://ria.ru/20230804/niger-1888193133.html
Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности
Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности - РИА Новости, 04.08.2023
Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности
Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане отвергла решение путчистов, захвативших власть в ее стране, о снятии ее с должности, назвав его "ничтожным и не... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:43
2023-08-04T14:43
2023-08-04T15:43
в мире
нигер
франция
париж
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане отвергла решение путчистов, захвативших власть в ее стране, о снятии ее с должности, назвав его "ничтожным и не имеющим юридической силы". Агентство Франс Пресс ранее передавало, что мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, в том числе во Франции. "Я по-прежнему посол законного президента Мохамеда Базума и считаю себя таковой... Я считаю (решение) об окончании моих полномочий ничтожным и не имеющим юридической силы; его приняли незаконные власти, я - посол Нигера во Франции", - заявила дипломат в пятницу в интервью агентству Франс Пресс. Посол отметила, что получила письмо, в котором путчисты уведомляли о назначении первого советника временным поверенным в делах. По словам Кане, она также заявила первому советнику, что отвергает это решение. Посол добавила, что разговаривала накануне с отстраненным от власти президентом Нигера Базумом, который заявил ей о своем доверии. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230804/niger-1888145245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Париж, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности
Посол Нигера во Франции отвергла решение путчистов о снятии ее с должности
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане отвергла решение путчистов, захвативших власть в ее стране, о снятии ее с должности, назвав его "ничтожным и не имеющим юридической силы".
Агентство Франс Пресс ранее передавало, что мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, в том числе во Франции.
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"Я по-прежнему посол законного президента Мохамеда Базума
и считаю себя таковой... Я считаю (решение) об окончании моих полномочий ничтожным и не имеющим юридической силы; его приняли незаконные власти, я - посол Нигера во Франции", - заявила дипломат в пятницу в интервью агентству Франс Пресс.
Посол отметила, что получила письмо, в котором путчисты уведомляли о назначении первого советника временным поверенным в делах. По словам Кане, она также заявила первому советнику, что отвергает это решение. Посол добавила, что разговаривала накануне с отстраненным от власти президентом Нигера Базумом, который заявил ей о своем доверии.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза
Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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