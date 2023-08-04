https://ria.ru/20230804/niger-1888193133.html

Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности

Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности - РИА Новости, 04.08.2023

Посол Нигера в Париже отреагировала на решение о снятии ее с должности

Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане отвергла решение путчистов, захвативших власть в ее стране, о снятии ее с должности, назвав его "ничтожным и не... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:43

2023-08-04T14:43

2023-08-04T15:43

в мире

нигер

франция

париж

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане отвергла решение путчистов, захвативших власть в ее стране, о снятии ее с должности, назвав его "ничтожным и не имеющим юридической силы". Агентство Франс Пресс ранее передавало, что мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, в том числе во Франции. "Я по-прежнему посол законного президента Мохамеда Базума и считаю себя таковой... Я считаю (решение) об окончании моих полномочий ничтожным и не имеющим юридической силы; его приняли незаконные власти, я - посол Нигера во Франции", - заявила дипломат в пятницу в интервью агентству Франс Пресс. Посол отметила, что получила письмо, в котором путчисты уведомляли о назначении первого советника временным поверенным в делах. По словам Кане, она также заявила первому советнику, что отвергает это решение. Посол добавила, что разговаривала накануне с отстраненным от власти президентом Нигера Базумом, который заявил ей о своем доверии. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230804/niger-1888145245.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023