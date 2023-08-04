Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране
Свергнутый президент Нигера Базум обратился за помощью к США и международному сообществу
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.
Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок... Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории", - говорится в публикации.
Базум называет Нигер "последним бастионом" прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона. "Эта попытка переворота является трагедией для жителей Нигера, а ее успех имел бы разрушительные последствия далеко за пределами нашей страны",- написал президент.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".