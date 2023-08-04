Рейтинг@Mail.ru
Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 04.08.2023 (обновлено: 08:00 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/niger-1888090872.html
Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране
Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране - РИА Новости, 04.08.2023
Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране
Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:29
2023-08-04T08:00
в мире
нигер
сша
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886537972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50431147341c031d512bf82bdca7a35d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов."В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок... Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории", - говорится в публикации.Базум называет Нигер "последним бастионом" прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона. "Эта попытка переворота является трагедией для жителей Нигера, а ее успех имел бы разрушительные последствия далеко за пределами нашей страны",- написал президент.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230804/niger-1888089298.html
https://ria.ru/20230804/niger-1888090403.html
нигер
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886537972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08056ab74a293e92ec434b49c36ffdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, сша, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране

Свергнутый президент Нигера Базум обратился за помощью к США и международному сообществу

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.
Базум отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.
Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией
01:51
"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок... Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории", - говорится в публикации.
Базум называет Нигер "последним бастионом" прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона. "Эта попытка переворота является трагедией для жителей Нигера, а ее успех имел бы разрушительные последствия далеко за пределами нашей страны",- написал президент.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС
02:05
 
В миреНигерСШАМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала