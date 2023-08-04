Рейтинг@Mail.ru
Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 04.08.2023 (обновлено: 02:26 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/niger-1888090403.html
Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС
Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС - РИА Новости, 04.08.2023
Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС
Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны ЭКОВАС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:05
2023-08-04T02:26
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_23:0:2827:1577_1920x0_80_0_0_7246e07538b5465f1f5beebedaccc491.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны ЭКОВАС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике, опубликованное на национальном телевидении.Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230804/niger-1888089298.html
нигер
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_373:0:2476:1577_1920x0_80_0_0_914fa08032fc83bb0f2bf9dd5c5d2ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, ниамей, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум
Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС

AFP: Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию со стороны ЭКОВАС

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны ЭКОВАС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике, опубликованное на национальном телевидении.
Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Мятежники у власти в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией
01:51
 
В миреНигерНиамейМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала