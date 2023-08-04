https://ria.ru/20230804/niger-1888090403.html

Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС

Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС - РИА Новости, 04.08.2023

Мятежники у власти в Нигере заявили, что ответят на любую агрессию ЭКОВАС

Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны ЭКОВАС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T02:05

2023-08-04T02:05

2023-08-04T02:26

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны ЭКОВАС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике, опубликованное на национальном телевидении.Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230804/niger-1888089298.html

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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум