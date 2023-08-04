https://ria.ru/20230804/naznacheniya-1888272590.html
Пентагон из-за бойкота сенатора не может провести более 300 назначений
Пентагон из-за бойкота сенатора не может провести более 300 назначений - РИА Новости, 04.08.2023
Пентагон из-за бойкота сенатора не может провести более 300 назначений
Пентагон не может провести через сенат более 300 кандидатур на различные должности, включая командующих двух родов войск, сообщил министр обороны США Ллойд... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:01
2023-08-04T19:01
2023-08-04T19:04
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Пентагон не может провести через сенат более 300 кандидатур на различные должности, включая командующих двух родов войск, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Назначения тормозит сенатор от Алабамы Томми Табервилль, который таким образом с февраля добивается от военного ведомства отказа от практики компенсации расходов сотрудницам на поездки за абортами из консервативных штатов в штаты с более либеральным законодательством. "К сожалению, сегодня впервые в истории министерства обороны два наших рода войск действуют без утвержденного сенатом руководства... Задерживается назначение 301 кандидата на генеральские и адмиральские посты", - заявил Остин. Без командующих оказались сухопутные войска и корпус морской пехоты США, а в ближайшее время на утверждение в сенат должна поступить кандидатура нового председателя объединенного комитета начальников штабов. На высшую военную должность президент Джо Байден предложил Чарльза Брауна, который должен сменить уходящего на пенсию Марка Милли.
https://ria.ru/20230725/pentagon-1886250381.html
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алабама, ллойд остин, джо байден, марк милли, министерство обороны сша, сша
Алабама, Ллойд Остин, Джо Байден, Марк Милли, Министерство обороны США, США
Пентагон из-за бойкота сенатора не может провести более 300 назначений
Шеф Пентагона Остин: сенатор Табервилль тормозит 301 назначение, включая командующие посты