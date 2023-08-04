https://ria.ru/20230804/natsizm-1888137123.html
Памфилова назвала причину возрождения нацизма на Украине
Памфилова назвала причину возрождения нацизма на Украине - РИА Новости, 04.08.2023
Памфилова назвала причину возрождения нацизма на Украине
Возрождение нацизма на Украине сегодня бы не произошло, если бы молодое поколение в этой стране читало книги о борьбе своих предков с фашизмом, заявила глава... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:40
2023-08-04T11:40
2023-08-04T11:40
россия
украина
элла памфилова
центр знаний машук
общество
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ПЯТИГОРСК, 4 авг – РИА Новости. Возрождение нацизма на Украине сегодня бы не произошло, если бы молодое поколение в этой стране читало книги о борьбе своих предков с фашизмом, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Глава ЦИК вручила участнику мероприятия книгу из личной библиотеки "И один в поле воин" украинского писателя Юрия Дольд-Михайлика, в которой рассказывается о подвиге советских разведчиков в немецком тылу по время Великой Отечественной войны. "Я хочу подарить вам лично мою самую любимую книгу... Я ее с трудом нашла. У меня она тоже была зачитана до дыр. Эта книга называется "И один в поле воин"... Она символичная. Она впервые была издана на украинском языке. <...> Она сейчас особенно наполнена глубоким смыслом. Если бы все эти 30 лет дети и подростки, которые растут в современной Украине, читали бы повесть о том, как их деды, прадеды боролись с фашизмом, как они защищали свою землю, никогда бы не произошло возрождения нацизма, который мы сейчас наблюдаем", - рассказала Памфилова. По ее словам, сейчас "оболваненные молодые люди" Украины испытывают "глубочайшую ненависть фактически к своим же братьям". "В нас этой ненависти нет. Мы все равно желаем украинскому народу очнуться от этого", - пояснила она. Форум "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время Выбора" проходит со 2 по 4 августа в Пятигорске в автономном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр знаний Машук".
https://ria.ru/20230627/natsizm-1880766228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, элла памфилова, центр знаний машук, общество
Россия, Украина, Элла Памфилова, Центр знаний Машук, Общество
Памфилова назвала причину возрождения нацизма на Украине
Памфилова: если бы на Украине дети читали книги о борьбе с нацизмом, он бы не возродился
ПЯТИГОРСК, 4 авг – РИА Новости. Возрождение нацизма на Украине сегодня бы не произошло, если бы молодое поколение в этой стране читало книги о борьбе своих предков с фашизмом, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Глава ЦИК вручила участнику мероприятия книгу из личной библиотеки "И один в поле воин" украинского писателя Юрия Дольд-Михайлика, в которой рассказывается о подвиге советских разведчиков в немецком тылу по время Великой Отечественной войны.
"Я хочу подарить вам лично мою самую любимую книгу... Я ее с трудом нашла. У меня она тоже была зачитана до дыр. Эта книга называется "И один в поле воин"... Она символичная. Она впервые была издана на украинском языке. <...> Она сейчас особенно наполнена глубоким смыслом. Если бы все эти 30 лет дети и подростки, которые растут в современной Украине, читали бы повесть о том, как их деды, прадеды боролись с фашизмом, как они защищали свою землю, никогда бы не произошло возрождения нацизма, который мы сейчас наблюдаем", - рассказала Памфилова.
По ее словам, сейчас "оболваненные молодые люди" Украины испытывают "глубочайшую ненависть фактически к своим же братьям". "В нас этой ненависти нет. Мы все равно желаем украинскому народу очнуться от этого", - пояснила она.
Форум "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время Выбора" проходит со 2 по 4 августа в Пятигорске
в автономном учреждении дополнительного профессионального образования "Центр знаний Машук
".
Матвиенко: необходимо прививать детям понимание опасности нацизма