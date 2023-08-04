https://ria.ru/20230804/nastroenie-1888114744.html

Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении - РИА Новости, 04.08.2023

Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

Спокойное настроение преобладает в окружении больше, чем у половины россиян (52%), тревожное - у 42%, показал опрос Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:17

2023-08-04T10:17

2023-08-04T10:27

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888001087_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_21c059b0a3f54f5341c2fad3043f1ba8.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спокойное настроение преобладает в окружении больше, чем у половины россиян (52%), тревожное - у 42%, показал опрос Фонда "Общественное мнение". Больше половины опрошенных (52%) заявили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение. Тревожное преобладает у окружения 42% опрошенных. Еще 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 28 по 30 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230317/trevoga-1858487889.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус