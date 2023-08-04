https://ria.ru/20230804/nastroenie-1888114744.html
Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении
Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении - РИА Новости, 04.08.2023
Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении
Спокойное настроение преобладает в окружении больше, чем у половины россиян (52%), тревожное - у 42%, показал опрос Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:17
2023-08-04T10:17
2023-08-04T10:27
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спокойное настроение преобладает в окружении больше, чем у половины россиян (52%), тревожное - у 42%, показал опрос Фонда "Общественное мнение". Больше половины опрошенных (52%) заявили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение. Тревожное преобладает у окружения 42% опрошенных. Еще 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 28 по 30 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230317/trevoga-1858487889.html
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Опрос: более половины россиян заявили о спокойном настроении в их окружении
ФОМ: 52 процента россиян заявили, что в их окружении преобладает спокойное настроение