https://ria.ru/20230804/nagrazhdenie-1888105310.html

Кириенко наградил волонтера премии "Экология – дело каждого"

Кириенко наградил волонтера премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 04.08.2023

Кириенко наградил волонтера премии "Экология – дело каждого"

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтеру премии "Экология – дело каждого" Анне... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:08

2023-08-04T09:08

2023-08-04T09:08

общество

россия

петропавловск-камчатский

обь

светлана радионова

сергей кириенко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтеру премии "Экология – дело каждого" Анне Пермяковой, сообщает оргкомитет премии.Награждение прошло на торжественном открытии Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в городе Петропавловск-Камчатский. Кириенко высоко оценил деятельность Пермяковой, которая совместно с Росприроднадзором организовала ряд ярких экологических акций.Премию "Экология – дело каждого" инициировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в марте 2021 года."От всей души хочу поблагодарить первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко за такую высокую оценку и поддержку, и конечно, главу Росприроднадзора – за возможность помогать такой нужной и доброй экопремии. Для меня и нашей семьи "Экология – дело каждого" – это не просто девиз, а смысл жизни, и я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами", – отметила Пермякова.Участники форума, в том числе Пермякова, поделились своими успехами по развитию экологического движения в России. Кириенко отметил вклад неравнодушных людей, которые по зову сердца трудятся во имя сохранения природного богатства страны, формируют разумное влияние человека на окружающую среду и вручил Пермяковой благодарственное письмо.Она, в свою очередь, поблагодарила руководителя природоохранной службы Радионову за возможность участвовать в премии как волонтер и приносить пользу обществу и самой природе. С этой целью Пермякова вместе с территориальным управлением Росприроднадзора помогла организовать фестиваль "Экомир", который в этом году посетило 11 тысяч человек. Экоактивистка устроила акции по приему вторсырья "Экомобиль" с участием более 300 семей, а также акции по уборке побережья реки Обь и Новосибирского водохранилища. За плечами Анны участие и партнерство в акциях "Экологический агиттеплоход", выставки работ из вторсырья, высадки саженцев на территории общеобразовательных учреждений. Самым трогательным моментом с ее участием стало проведение мастер-классов и мероприятий для активных участников Премии – детей с ограниченными возможностями здоровья из волонтерского проекта "Веселые сибирятки". Кроме того, она не осталась в стороне от благотворительного проекта Премии – марафона доброты "Шар желаний" – и помогла исполнить заветные мечты двоих детей из Новосибирска."Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

https://ria.ru/20230628/uskoritel-1880844944.html

https://ria.ru/20230626/konkurs-1880725845.html

россия

петропавловск-камчатский

обь

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общество, россия, петропавловск-камчатский, обь, светлана радионова, сергей кириенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)