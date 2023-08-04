https://ria.ru/20230804/naemniki-1888096572.html

Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром

Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром - РИА Новости, 04.08.2023

Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром

Радиоперехват выявил присутствие на Угледарском направлении англоязычных иностранных наемников, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Бука из 2-го... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:36

2023-08-04T06:36

2023-08-04T11:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

угледар

дмитрий донской

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 4 авг — РИА Новости. Радиоперехват выявил присутствие на Угледарском направлении англоязычных иностранных наемников, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского."В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская, что подтверждает наши разведданные о том, что со стороны противника воюют не только украинцы, но и иностранные наемники", — объяснил он.О том, что на Угледарском направлении сейчас идут самые ожесточенные за последние дни бои, говорил в начале недели временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские бойцы отражают там до пяти атак ежедневно и продолжают уничтожать противника.На прошлой неделе Минобороны заявило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Угледара и Макаровки.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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донецкая народная республика, россия, угледар, дмитрий донской, вооруженные силы украины, безопасность