https://ria.ru/20230804/naemniki-1888096572.html
Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром
Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром - РИА Новости, 04.08.2023
Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром
Радиоперехват выявил присутствие на Угледарском направлении англоязычных иностранных наемников, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Бука из 2-го... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T06:36
2023-08-04T06:36
2023-08-04T11:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
безопасность
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ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН (ДНР), 4 авг — РИА Новости. Радиоперехват выявил присутствие на Угледарском направлении англоязычных иностранных наемников, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского."В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская, что подтверждает наши разведданные о том, что со стороны противника воюют не только украинцы, но и иностранные наемники", — объяснил он.О том, что на Угледарском направлении сейчас идут самые ожесточенные за последние дни бои, говорил в начале недели временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские бойцы отражают там до пяти атак ежедневно и продолжают уничтожать противника.На прошлой неделе Минобороны заявило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе Угледара и Макаровки.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Дмитрий Донской, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы выявили англоязычных наемников под Угледаром
Российские бойцы выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром