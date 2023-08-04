https://ria.ru/20230804/moskva-1888148623.html

В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2023

В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков

До 42% от нормы августа выпало в московском регионе в четверг, при этом в Москве некоторые районы и вовсе были "сухими", сообщил в своем телеграм-канале ведущий РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:19

2023-08-04T12:19

2023-08-04T12:27

москва

общество

погода

михаил леус

сергиев посад

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. До 42% от нормы августа выпало в московском регионе в четверг, при этом в Москве некоторые районы и вовсе были "сухими", сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, дожди с грозами носили точечный и локальный характер, и на расстоянии в 10 километров количество осадков менялось от нуля до полутора вёдер на каждый квадратный метр. В Москве дожди распределились от "сухой" ВДНХ до 9 миллиметров в Строгино и до 16 миллиметров в Тушино, а уже примерно пятая часть от нормы августа", - рассказал Леус. По его словам, по области хорошо промочило Луговую - 17 миллиметров, Шереметьево - 24 миллиметров и Сергиев Посад - 33 миллиметров осадков - 42% от нормы августа.

https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html

москва

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, михаил леус, сергиев посад