https://ria.ru/20230804/moskva-1888148623.html
В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков
В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2023
В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков
До 42% от нормы августа выпало в московском регионе в четверг, при этом в Москве некоторые районы и вовсе были "сухими", сообщил в своем телеграм-канале ведущий РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:19
2023-08-04T12:19
2023-08-04T12:27
москва
общество
погода
михаил леус
сергиев посад
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. До 42% от нормы августа выпало в московском регионе в четверг, при этом в Москве некоторые районы и вовсе были "сухими", сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, дожди с грозами носили точечный и локальный характер, и на расстоянии в 10 километров количество осадков менялось от нуля до полутора вёдер на каждый квадратный метр. В Москве дожди распределились от "сухой" ВДНХ до 9 миллиметров в Строгино и до 16 миллиметров в Тушино, а уже примерно пятая часть от нормы августа", - рассказал Леус. По его словам, по области хорошо промочило Луговую - 17 миллиметров, Шереметьево - 24 миллиметров и Сергиев Посад - 33 миллиметров осадков - 42% от нормы августа.
https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, михаил леус, сергиев посад
Москва, Общество, Погода, Михаил Леус, Сергиев Посад
В московском регионе в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков
Синоптик Леус: в Москве в четверг выпало до 42 процентов от нормы осадков августа