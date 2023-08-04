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В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары - РИА Новости, 04.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:03 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html
В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары
В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары - РИА Новости, 04.08.2023
В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары
Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T09:03
2023-08-04T09:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до почти 100 человек", - рассказал Бирюков. По его словам, спасатели патрулируют и береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20230802/zhara-1887806486.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Бирюков: в Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов из-за жары

© РИА НовостиЖилые дома в Тушино на берегу Химкинского водохранилища
Жилые дома в Тушино на берегу Химкинского водохранилища - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости
Жилые дома в Тушино на берегу Химкинского водохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до почти 100 человек", - рассказал Бирюков.
По его словам, спасатели патрулируют и береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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