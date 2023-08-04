https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html

В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары - РИА Новости, 04.08.2023

В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:03

2023-08-04T09:03

2023-08-04T09:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до почти 100 человек", - рассказал Бирюков. По его словам, спасатели патрулируют и береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20230802/zhara-1887806486.html

https://ria.ru/20230802/zapravka-1887701003.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков