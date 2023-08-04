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Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество
Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество - РИА Новости, 04.08.2023
Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество
Бывший министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Гриценко получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество на сумму свыше 5,4... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
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ПЯТИГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Бывший министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Гриценко получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество на сумму свыше 5,4 миллиона рублей, восемь его подельников осуждены на условные сроки от 2,5 до 3,5 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. "Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя злоумышленники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Гриценко А. В. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сообщает ведомство. Его подельники получили от 2,5 до 3,5 лет условно. По данным следствия, злоумышленники приобретали жилые объекты недвижимости, не соответствующие требованиям государственных контрактов или завышали их стоимость. В результате проведенного расследования преступники были признаны виновными и осуждены. Как передает пресс-служба УФСБ, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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происшествия, ставропольский край, россия, ставрополь
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Ставрополь
Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество
Экс-замминистра имущества Ставрополья Гриценко дали четыре года условно за мошенничество
ПЯТИГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Бывший министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Гриценко получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество на сумму свыше 5,4 миллиона рублей, восемь его подельников осуждены на условные сроки от 2,5 до 3,5 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.
"Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя
злоумышленники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Гриценко А. В. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сообщает ведомство.
Его подельники получили от 2,5 до 3,5 лет условно.
По данным следствия, злоумышленники приобретали жилые объекты недвижимости, не соответствующие требованиям государственных контрактов или завышали их стоимость. В результате проведенного расследования преступники были признаны виновными и осуждены.
Как передает пресс-служба УФСБ, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Источник: замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве