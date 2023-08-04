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Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество

Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество - РИА Новости, 04.08.2023

Экс-замминистра имущества Ставрополья дали условный срок за мошенничество

Бывший министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Гриценко получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество на сумму свыше 5,4... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:34

2023-08-04T18:34

2023-08-04T18:34

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Бывший министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Гриценко получил четыре года лишения свободы условно за мошенничество на сумму свыше 5,4 миллиона рублей, восемь его подельников осуждены на условные сроки от 2,5 до 3,5 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. "Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя злоумышленники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Гриценко А. В. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сообщает ведомство. Его подельники получили от 2,5 до 3,5 лет условно. По данным следствия, злоумышленники приобретали жилые объекты недвижимости, не соответствующие требованиям государственных контрактов или завышали их стоимость. В результате проведенного расследования преступники были признаны виновными и осуждены. Как передает пресс-служба УФСБ, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230728/arest-1886757604.html

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происшествия, ставропольский край, россия, ставрополь