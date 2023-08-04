https://ria.ru/20230804/moldavia-1888263673.html

Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи

Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи - РИА Новости, 04.08.2023

Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью заявил, что намерение Молдавии ввести... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:22

2023-08-04T18:22

2023-08-04T18:22

в мире

молдавия

ссср

румыния

виталий игнатьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью заявил, что намерение Молдавии ввести таможенные платежи для приднестровских агентов является политически мотивированным давлением. Ранее стало известно о намерении молдавской стороны с 2024 года возобновить практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. "Экономические агенты Приднестровья, если эти законодательные изменения вступят в силу, будут вынуждены оплачивать таможенное оформление экспортно-импортных операций вдвойне, на территории соседнего государства в Молдове, а затем еще и в Приднестровье. То, что делает молдавская сторона - это политически мотивированное давление экономическими методами", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

ссср

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, ссср, румыния, виталий игнатьев