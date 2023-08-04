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Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи
Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи - РИА Новости, 04.08.2023
Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи
Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью заявил, что намерение Молдавии ввести... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:22
2023-08-04T18:22
2023-08-04T18:22
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молдавия
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виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью заявил, что намерение Молдавии ввести таможенные платежи для приднестровских агентов является политически мотивированным давлением. Ранее стало известно о намерении молдавской стороны с 2024 года возобновить практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году. "Экономические агенты Приднестровья, если эти законодательные изменения вступят в силу, будут вынуждены оплачивать таможенное оформление экспортно-импортных операций вдвойне, на территории соседнего государства в Молдове, а затем еще и в Приднестровье. То, что делает молдавская сторона - это политически мотивированное давление экономическими методами", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, молдавия, ссср, румыния, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи
Глава МИД Приднестровья Игнатьев назвал идею Кишинева ввести таможенные платежи давлением