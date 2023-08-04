https://ria.ru/20230804/mir-1888129118.html

Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине, заявил Лавров

Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 04.08.2023

Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине, заявил Лавров

Россия ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журнала... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:07

2023-08-04T11:07

2023-08-04T11:14

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь"."В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира", - сказал Лавров.Министр подчеркнул, что ни в одном конфликте не достичь мира, если не обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств, что в особенности безальтернативно для Украины, где русский всегда был родным языком для большинства населения."Никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: "Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли" и "уничтожим там все русское", - подчеркнул Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html

https://ria.ru/20230729/yuar-1887009525.html

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украина, россия, сергей лавров, в мире, оон