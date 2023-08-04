Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия ценит любые усилия по достижению справедливого мира на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь".
"В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что ни в одном конфликте не достичь мира, если не обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств, что в особенности безальтернативно для Украины, где русский всегда был родным языком для большинства населения.
"Никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: "Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли" и "уничтожим там все русское", - подчеркнул Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.