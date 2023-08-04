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В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе - РИА Новости, 04.08.2023
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17:06 04.08.2023 (обновлено: 17:09 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/mid-1888242604.html
В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе
В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе - РИА Новости, 04.08.2023
В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе
Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:06
2023-08-04T17:09
россия
вашингтон (штат)
сша
мария захарова
владимир путин
энтони блинкен
swift
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "продолжит" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку. Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов "В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Запад замалчивает реальное положение дел, не говоря о том, что украинское кормовое зерно шло в основном в "сытую" Европу, а морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался Киевом для "террористических атак" против РФ. "Не комментируют в западных столицах и свой отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам. Зато пытаются всячески принизить российские гуманитарные поставки пшеницы действительно нуждающимся африканцам", – подчеркнула она. Захарова также напомнила, что подобный подход Запада в очередной раз показывает коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, а также истинное отношение к меморандуму Россия-ООН. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://radiosputnik.ria.ru/20230725/1886228737.html
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вашингтон (штат)
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россия, вашингтон (штат), сша, мария захарова, владимир путин, энтони блинкен, swift, россельхозбанк, оон, зерновая сделка, экономика
Россия, Вашингтон (штат), США, Мария Захарова, Владимир Путин, Энтони Блинкен, SWIFT, Россельхозбанк, ООН, Зерновая сделка, Экономика
В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе

Представитель МИД России призвала США перестать врать по черноморской инициативе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "продолжит" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку. Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов
Зерно на вывоз: стоит ли навсегда попрощаться с черноморской инициативой? - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Зерно на вывоз: стоит ли навсегда попрощаться с "черноморской инициативой"?
25 июля, 17:33
"В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Запад замалчивает реальное положение дел, не говоря о том, что украинское кормовое зерно шло в основном в "сытую" Европу, а морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался Киевом для "террористических атак" против РФ.
"Не комментируют в западных столицах и свой отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам. Зато пытаются всячески принизить российские гуманитарные поставки пшеницы действительно нуждающимся африканцам", – подчеркнула она.
Захарова также напомнила, что подобный подход Запада в очередной раз показывает коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, а также истинное отношение к меморандуму Россия-ООН.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Захарова: США мешали России поставлять удобрения в нуждающиеся страны
1 августа, 22:48
 
РоссияВашингтон (штат)СШАМария ЗахароваВладимир ПутинЭнтони БлинкенSWIFTРоссельхозбанкООНЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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