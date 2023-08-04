В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе
Представитель МИД России призвала США перестать врать по черноморской инициативе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "продолжит" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку. Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов
"В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
"Не комментируют в западных столицах и свой отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам. Зато пытаются всячески принизить российские гуманитарные поставки пшеницы действительно нуждающимся африканцам", – подчеркнула она.
Захарова также напомнила, что подобный подход Запада в очередной раз показывает коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, а также истинное отношение к меморандуму Россия-ООН.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.