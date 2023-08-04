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В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе

В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе - РИА Новости, 04.08.2023

В МИД России призвали США перестать врать о черноморской инициативе

Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел, заявила официальный... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:06

2023-08-04T17:06

2023-08-04T17:09

россия

вашингтон (штат)

сша

мария захарова

владимир путин

энтони блинкен

swift

россельхозбанк

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу, Запад замалчивает реальное положение дел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "продолжит" содействовать экспорту продовольствия, в том числе из РФ, если та вернется в зерновую сделку. Он повторил тезис о том, что санкции США якобы с первого дня не касались продовольственных продуктов "В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Запад замалчивает реальное положение дел, не говоря о том, что украинское кормовое зерно шло в основном в "сытую" Европу, а морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался Киевом для "террористических атак" против РФ. "Не комментируют в западных столицах и свой отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной передачи беднейшим странам. Зато пытаются всячески принизить российские гуманитарные поставки пшеницы действительно нуждающимся африканцам", – подчеркнула она. Захарова также напомнила, что подобный подход Запада в очередной раз показывает коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, а также истинное отношение к меморандуму Россия-ООН. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://radiosputnik.ria.ru/20230725/1886228737.html

https://ria.ru/20230801/postavki-1887697618.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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