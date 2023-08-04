https://ria.ru/20230804/mestorozhdenie-1888289317.html
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии - РИА Новости, 04.08.2023
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии
Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:38
2023-08-04T21:38
2023-08-04T21:38
экономика
цены на нефть
роснефть
удмуртнефть
sinopec
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более 400 тысяч тонн, следует из сообщения "Роснефти". "Нефтяники "Удмуртнефти" (совместное предприятие НК "Роснефть" и "Синопек") открыли новое месторождение в Республике Удмуртия", - говорится в сообщении. Потенциал добычи на нем, по данным "Роснефти", составляет более 400 тысяч тонн. Уточняется, что открытие месторождения - это результат совместной работы геологов предприятия со специалистами "Ижевского нефтяного научного центра" (входит в "Роснефть"). Оно было названо в честь Александра Зеленина - заслуженного нефтяника Удмуртии, который проработал в "Удмуртнефти" 45 лет.
https://ria.ru/20230531/gaz-1875314656.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, роснефть, удмуртнефть, sinopec
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Удмуртнефть, Sinopec
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии
"Роснефть" открыла месторождение в Удмуртии с потенциалом добычи в более 400 тысяч тонн