https://ria.ru/20230804/mestorozhdenie-1888289317.html

"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии

"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии - РИА Новости, 04.08.2023

"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии

Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:38

2023-08-04T21:38

2023-08-04T21:38

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роснефть

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более 400 тысяч тонн, следует из сообщения "Роснефти". "Нефтяники "Удмуртнефти" (совместное предприятие НК "Роснефть" и "Синопек") открыли новое месторождение в Республике Удмуртия", - говорится в сообщении. Потенциал добычи на нем, по данным "Роснефти", составляет более 400 тысяч тонн. Уточняется, что открытие месторождения - это результат совместной работы геологов предприятия со специалистами "Ижевского нефтяного научного центра" (входит в "Роснефть"). Оно было названо в честь Александра Зеленина - заслуженного нефтяника Удмуртии, который проработал в "Удмуртнефти" 45 лет.

https://ria.ru/20230531/gaz-1875314656.html

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экономика, цены на нефть, роснефть, удмуртнефть, sinopec