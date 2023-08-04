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"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии - РИА Новости, 04.08.2023
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21:38 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/mestorozhdenie-1888289317.html
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии - РИА Новости, 04.08.2023
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии
Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:38
2023-08-04T21:38
экономика
цены на нефть
роснефть
удмуртнефть
sinopec
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более 400 тысяч тонн, следует из сообщения "Роснефти". "Нефтяники "Удмуртнефти" (совместное предприятие НК "Роснефть" и "Синопек") открыли новое месторождение в Республике Удмуртия", - говорится в сообщении. Потенциал добычи на нем, по данным "Роснефти", составляет более 400 тысяч тонн. Уточняется, что открытие месторождения - это результат совместной работы геологов предприятия со специалистами "Ижевского нефтяного научного центра" (входит в "Роснефть"). Оно было названо в честь Александра Зеленина - заслуженного нефтяника Удмуртии, который проработал в "Удмуртнефти" 45 лет.
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экономика, цены на нефть, роснефть, удмуртнефть, sinopec
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Удмуртнефть, Sinopec
"Роснефть" открыла новое месторождение в Удмуртии

"Роснефть" открыла месторождение в Удмуртии с потенциалом добычи в более 400 тысяч тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Компания "Удмуртнефть" (совместное предприятие "Роснефти" и китайской Sinopec) открыла новое месторождение в Удмуртии, потенциал добычи на нем составляет более 400 тысяч тонн, следует из сообщения "Роснефти".
"Нефтяники "Удмуртнефти" (совместное предприятие НК "Роснефть" и "Синопек") открыли новое месторождение в Республике Удмуртия", - говорится в сообщении.
Потенциал добычи на нем, по данным "Роснефти", составляет более 400 тысяч тонн.
Уточняется, что открытие месторождения - это результат совместной работы геологов предприятия со специалистами "Ижевского нефтяного научного центра" (входит в "Роснефть"). Оно было названо в честь Александра Зеленина - заслуженного нефтяника Удмуртии, который проработал в "Удмуртнефти" 45 лет.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоснефтьУдмуртнефтьSinopec
 
 
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