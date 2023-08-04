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Мантуров посетил Запорожскую область - РИА Новости, 04.08.2023
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17:12 04.08.2023 (обновлено: 17:22 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/manturov-1888243619.html
Мантуров посетил Запорожскую область
Мантуров посетил Запорожскую область - РИА Новости, 04.08.2023
Мантуров посетил Запорожскую область
Вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, посетил ряд предприятий, сообщает аппарат вице-премьера. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:12
2023-08-04T17:22
запорожская область
денис мантуров
экономика
правительство рф
россия
херсонская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, посетил ряд предприятий, сообщает аппарат вице-премьера."Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область", - говорится в сообщении.Во время посещения нефтехимического предприятия "АЗМОЛ", его руководством была обозначена проблема по сертификации выпускаемой продукции. Для решения этого вопроса Мантуров поручил создать на базе предприятия сертификационный центр, который будет работать не только на Запорожскую, но и на Херсонскую области.Также вице-премьер посетил предприятие по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства "Бердянские Жатки". Для дальнейшего развития и увеличения объемов производства им была поставлена задача привлечь предприятие к участию в федеральных мерах поддержки сельхозмашиностроения, что позволит компании успешно конкурировать с другими российскими предприятиями отрасли.
https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html
запорожская область
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запорожская область, денис мантуров, экономика, правительство рф, россия, херсонская область
Запорожская область, Денис Мантуров, Экономика, Правительство РФ, Россия, Херсонская область
Мантуров посетил Запорожскую область

Вице-премьер Мантуров посетил несколько предприятий в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, посетил ряд предприятий, сообщает аппарат вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область", - говорится в сообщении.
Во время посещения нефтехимического предприятия "АЗМОЛ", его руководством была обозначена проблема по сертификации выпускаемой продукции. Для решения этого вопроса Мантуров поручил создать на базе предприятия сертификационный центр, который будет работать не только на Запорожскую, но и на Херсонскую области.
Также вице-премьер посетил предприятие по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства "Бердянские Жатки". Для дальнейшего развития и увеличения объемов производства им была поставлена задача привлечь предприятие к участию в федеральных мерах поддержки сельхозмашиностроения, что позволит компании успешно конкурировать с другими российскими предприятиями отрасли.
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Запорожская областьДенис МантуровЭкономикаПравительство РФРоссияХерсонская область
 
 
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