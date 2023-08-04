https://ria.ru/20230804/manturov-1888243619.html

Мантуров посетил Запорожскую область

Мантуров посетил Запорожскую область - РИА Новости, 04.08.2023

Мантуров посетил Запорожскую область

Вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, посетил ряд предприятий, сообщает аппарат вице-премьера. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:12

2023-08-04T17:12

2023-08-04T17:22

запорожская область

денис мантуров

экономика

правительство рф

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область, посетил ряд предприятий, сообщает аппарат вице-премьера."Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область", - говорится в сообщении.Во время посещения нефтехимического предприятия "АЗМОЛ", его руководством была обозначена проблема по сертификации выпускаемой продукции. Для решения этого вопроса Мантуров поручил создать на базе предприятия сертификационный центр, который будет работать не только на Запорожскую, но и на Херсонскую области.Также вице-премьер посетил предприятие по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства "Бердянские Жатки". Для дальнейшего развития и увеличения объемов производства им была поставлена задача привлечь предприятие к участию в федеральных мерах поддержки сельхозмашиностроения, что позволит компании успешно конкурировать с другими российскими предприятиями отрасли.

https://ria.ru/20230804/terakt-1888136646.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, денис мантуров, экономика, правительство рф, россия, херсонская область