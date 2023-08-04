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Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году - РИА Новости, 04.08.2023
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Липецкая область
 
10:36 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888118558.html
Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году
Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году - РИА Новости, 04.08.2023
Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году
Новая поликлиника будет построена в микрорайоне Елецкий города Липецка в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:36
2023-08-04T10:36
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Новая поликлиника будет построена в микрорайоне Елецкий города Липецка в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, работы уже ведутся. В новой поликлинике откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое и инфекционное. Артамонов отметил, что поликлиника строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". Медучреждение рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. "Подрядчик демонстрирует высокую культуру строительства, применяет современные методы в работе, соблюдает сроки. Объект очень важный. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Ее строительство мы будем строго контролировать на всех этапах", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Новая поликлиника будет построена в микрорайоне Елецкий города Липецка в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся. В новой поликлинике откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое и инфекционное.
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Липецкий губернатор рассказал о новых возможностях платформы "Патронаж"
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Артамонов отметил, что поликлиника строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". Медучреждение рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену.
"Подрядчик демонстрирует высокую культуру строительства, применяет современные методы в работе, соблюдает сроки. Объект очень важный. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Ее строительство мы будем строго контролировать на всех этапах", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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