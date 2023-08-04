https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888118558.html

Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году

Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году - РИА Новости, 04.08.2023

Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году

Новая поликлиника будет построена в микрорайоне Елецкий города Липецка в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:36

2023-08-04T10:36

2023-08-04T10:36

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Новая поликлиника будет построена в микрорайоне Елецкий города Липецка в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, работы уже ведутся. В новой поликлинике откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое и инфекционное. Артамонов отметил, что поликлиника строится с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". Медучреждение рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. "Подрядчик демонстрирует высокую культуру строительства, применяет современные методы в работе, соблюдает сроки. Объект очень важный. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Ее строительство мы будем строго контролировать на всех этапах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230803/platforma-1887918027.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов