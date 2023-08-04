https://ria.ru/20230804/lavra-1888111557.html

Заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры состоится 7 августа

Заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры состоится 7 августа - РИА Новости, 04.08.2023

Заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры состоится 7 августа

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится в понедельник, 7 августа,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:45

2023-08-04T09:45

2023-08-04T09:45

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится в понедельник, 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. "Апелляция по делу владыки Павла состоится уже в понедельник, 7 августа. Сторона обвинения будет просить увеличения суммы залога с 33 до 60 миллионов (гривен, до 1,6 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении союза в телеграм-канале. Суд на Украине 14 июля взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. СБУ заявила, что предъявила митрополиту новые обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20230726/lavra-1886498616.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, православная церковь украины (пцу), оон, обсе, ситуация вокруг упц