Заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры состоится 7 августа
Рассмотрение жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры состоится 7 августа
© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состоится в понедельник, 7 августа, сторона обвинения будет настаивать на увеличении залога, сообщает союз православных журналистов.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
"Апелляция по делу владыки Павла состоится уже в понедельник, 7 августа. Сторона обвинения будет просить увеличения суммы залога с 33 до 60 миллионов (гривен, до 1,6 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении союза в телеграм-канале.
Суд на Украине 14 июля взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. СБУ заявила, что предъявила митрополиту новые обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.