https://ria.ru/20230804/kurs-1888257273.html

Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года

Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023

Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:48

2023-08-04T17:48

2023-08-04T17:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля.Курс евро в это же время растет на 2,72 рубля, до 105,95 рубля, юаня - на 25 копеек, до 13,37 рубля.

https://ria.ru/20230804/evro-1888231071.html

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экономика, московская биржа