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Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года
Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023
Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:48
2023-08-04T17:48
2023-08-04T17:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей - максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля.Курс евро в это же время растет на 2,72 рубля, до 105,95 рубля, юаня - на 25 копеек, до 13,37 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Мосбирже достиг 96 рублей впервые с марта прошлого года
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 96 рублей впервые с марта 2022 года