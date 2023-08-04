https://ria.ru/20230804/kubikov-1888234128.html

Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию

Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 04.08.2023

Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию

Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени" в разговоре с "Абзацем" негативно высказался о специальной военной операции, которую проводит Россия. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:37

2023-08-04T16:37

2023-08-04T16:40

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени" в разговоре с "Абзацем" негативно высказался о специальной военной операции, которую проводит Россия. Музыкант оскорбил россиян, заявив, что СВО поддерживают люди с низким уровнем образованности. "Я еще до этого всего говорил, что государство, которое тратит столько денег на оборону и не тратит деньги на образование, через 20 лет получит массу необразованных людей. Все так и получилось. Чем лучше будет общее образование, тем умнее и квалифицированнее будут люди, в том числе те, которые решили отдать себя службе в армии. Но произошло то, что произошло", — прокомментировал Кутиков.В издании отмечают, что ранее гитарист появился на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", который прошел в конце июля в Юрмале. Он выступил вместе с лидером "Машины времени" Андреем Макаревичем*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, машина времени, лайма вайкуле, андрей макаревич, россия, юрмала