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Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 04.08.2023
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Шоубиз
 
16:37 04.08.2023 (обновлено: 16:40 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/kubikov-1888234128.html
Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию
Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию - РИА Новости, 04.08.2023
Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию
Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени" в разговоре с "Абзацем" негативно высказался о специальной военной операции, которую проводит Россия. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:37
2023-08-04T16:40
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени" в разговоре с "Абзацем" негативно высказался о специальной военной операции, которую проводит Россия. Музыкант оскорбил россиян, заявив, что СВО поддерживают люди с низким уровнем образованности. &quot;Я еще до этого всего говорил, что государство, которое тратит столько денег на оборону и не тратит деньги на образование, через 20 лет получит массу необразованных людей. Все так и получилось. Чем лучше будет общее образование, тем умнее и квалифицированнее будут люди, в том числе те, которые решили отдать себя службе в армии. Но произошло то, что произошло&quot;, — прокомментировал Кутиков.В издании отмечают, что ранее гитарист появился на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", который прошел в конце июля в Юрмале. Он выступил вместе с лидером "Машины времени" Андреем Макаревичем*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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новости шоу-бизнеса, машина времени, лайма вайкуле, андрей макаревич, россия, юрмала
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Машина времени, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич, Россия, Юрмала
Участник "Машины времени" оскорбил россиян, поддерживающих спецоперацию

Гитарист Александр Кутиков обвинил россиян, поддерживающих СВО, в необразованности

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастник группы "Машина времени" Александр Кутиков
Участник группы Машина времени Александр Кутиков - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени" в разговоре с "Абзацем" негативно высказался о специальной военной операции, которую проводит Россия.
Музыкант оскорбил россиян, заявив, что СВО поддерживают люди с низким уровнем образованности.
«

"Я еще до этого всего говорил, что государство, которое тратит столько денег на оборону и не тратит деньги на образование, через 20 лет получит массу необразованных людей. Все так и получилось. Чем лучше будет общее образование, тем умнее и квалифицированнее будут люди, в том числе те, которые решили отдать себя службе в армии. Но произошло то, что произошло", — прокомментировал Кутиков.

В издании отмечают, что ранее гитарист появился на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", который прошел в конце июля в Юрмале. Он выступил вместе с лидером "Машины времени" Андреем Макаревичем*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ШоубизНовости шоу-бизнесаМашина времениЛайма ВайкулеАндрей МакаревичРоссияЮрмала
 
 
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