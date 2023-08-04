https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html

Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области

Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области - РИА Новости, 04.08.2023

Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области

Минздрав Кубани отправил медикаменты и лабораторное оборудование в Геническую районную больницу, сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:09

2023-08-04T21:09

2023-08-04T21:09

краснодарский край

краснодарский край

херсонская область

геническ

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Кубани отправил медикаменты и лабораторное оборудование в Геническую районную больницу, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "По поручению губернатора Краснодарский край продолжает оказывать всестороннюю помощь новым регионам. В этот раз необходимые медицинские изделия направили в Геническую районную больницу. В Геническ отправился гуманитарный груз с лабораторным оборудованием, расходными материалами, в которых нуждается местная больница", - говорится в сообщении. Отмечается, что медорганизации, подведомственные министерству здравоохранения Краснодарского края, направляют гумпомощь в подшефную Херсонскую область регулярно. В грузы включают продовольствие, лекарственные и спецсредства, медизделия, средства личной гигиены, одежду, обмундирование и оборудование. Кроме того, администрация Краснодарского края помогает херсонцам восстанавливать инфраструктуру, включая ремонт районной больницы Геническа и трех школ в области. В планах также строительство пяти многофункциональных спортплощадок с воркаут-зонами в населенных пунктах региона.

https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888074138.html

краснодарский край

херсонская область

геническ

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краснодарский край, херсонская область , геническ