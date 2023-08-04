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Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области - РИА Новости, 04.08.2023
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Краснодарский край
 
21:09 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html
Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области
Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области - РИА Новости, 04.08.2023
Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области
Минздрав Кубани отправил медикаменты и лабораторное оборудование в Геническую районную больницу, сообщили в пресс-службе краевой администрации. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:09
2023-08-04T21:09
краснодарский край
краснодарский край
херсонская область
геническ
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Кубани отправил медикаменты и лабораторное оборудование в Геническую районную больницу, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "По поручению губернатора Краснодарский край продолжает оказывать всестороннюю помощь новым регионам. В этот раз необходимые медицинские изделия направили в Геническую районную больницу. В Геническ отправился гуманитарный груз с лабораторным оборудованием, расходными материалами, в которых нуждается местная больница", - говорится в сообщении. Отмечается, что медорганизации, подведомственные министерству здравоохранения Краснодарского края, направляют гумпомощь в подшефную Херсонскую область регулярно. В грузы включают продовольствие, лекарственные и спецсредства, медизделия, средства личной гигиены, одежду, обмундирование и оборудование. Кроме того, администрация Краснодарского края помогает херсонцам восстанавливать инфраструктуру, включая ремонт районной больницы Геническа и трех школ в области. В планах также строительство пяти многофункциональных спортплощадок с воркаут-зонами в населенных пунктах региона.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1888074138.html
краснодарский край
херсонская область
геническ
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краснодарский край, херсонская область , геническ
Краснодарский край, Краснодарский край, Херсонская область , Геническ
Минздрав Кубани передал лекарства в больницу Херсонской области

Минздрав Кубани передал лекарства и оборудование в больницу Херсонской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Минздрав Кубани отправил медикаменты и лабораторное оборудование в Геническую районную больницу, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"По поручению губернатора Краснодарский край продолжает оказывать всестороннюю помощь новым регионам. В этот раз необходимые медицинские изделия направили в Геническую районную больницу. В Геническ отправился гуманитарный груз с лабораторным оборудованием, расходными материалами, в которых нуждается местная больница", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медорганизации, подведомственные министерству здравоохранения Краснодарского края, направляют гумпомощь в подшефную Херсонскую область регулярно. В грузы включают продовольствие, лекарственные и спецсредства, медизделия, средства личной гигиены, одежду, обмундирование и оборудование.
Кроме того, администрация Краснодарского края помогает херсонцам восстанавливать инфраструктуру, включая ремонт районной больницы Геническа и трех школ в области. В планах также строительство пяти многофункциональных спортплощадок с воркаут-зонами в населенных пунктах региона.
Военнослужащий с гумпомощью - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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3 августа, 21:38
 
Краснодарский крайКраснодарский крайХерсонская областьГеническ
 
 
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