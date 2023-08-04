https://ria.ru/20230804/kostochki-1888093279.html

Врач рассказал о влиянии арбузных косточек на организм

Врач рассказал о влиянии арбузных косточек на организм - РИА Новости, 04.08.2023

Врач рассказал о влиянии арбузных косточек на организм

Арбузные косточки не вредны, но есть их много вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:32

2023-08-04T03:32

2023-08-04T03:32

общество

москва

андрей тяжельников

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Арбузные косточки не вредны, но есть их много вместе с мякотью не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что также не стоит съедать арбуз до кожуры, если в плоде есть вредные для здоровья нитраты, то они содержатся ближе к корочке. Почти 230 бахчевых развалов начали работу в Москве в четверг, больше всего торговых точек в этом году будет в ЮАО, ЮЗАО и ЗАО.

https://ria.ru/20230223/vrach-1853913894.html

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общество, москва, андрей тяжельников