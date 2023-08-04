https://ria.ru/20230804/kosovo-1888159030.html
Папа римский может посетить Косово, пишут СМИ
Папа римский может посетить Косово, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2023
Папа римский может посетить Косово, пишут СМИ
Папа Римский Франциск рассматривает возможность посетить самопровозглашенную республику Косово, пишет испанская католическая газета Vida Nueva. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:49
2023-08-04T12:49
2023-08-04T12:49
косово
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск рассматривает возможность посетить самопровозглашенную республику Косово, пишет испанская католическая газета Vida Nueva. В интервью газете понтифик рассказал о запланированных поездках по странам и объяснил, почему не посетит Испанию. "Я не собираюсь ехать ни в одну крупную страну Европы, пока не закончу с маленькими. Я начал с Албании.... Мы работаем с Косово, но поездка пока не определена", - заявил понтифик в ответ на вопрос, запланированы ли другие поездки помимо официальных. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Папа Римский добавил, что планирует посетить Аргентину после того, как там пройдут президентские выборы, а также Уругвай. "Когда выборы закончатся (в Аргентине - ред.), это можно будет сделать. Сейчас я думаю только об Аргентине... и, возможно, об Уругвае", - отметил понтифик. Папа Римский Франциск 2 августа отправился в пятидневную апостольскую поездку в Португалию по случаю 37-го католического Всемирного дня молодежи. Нынешняя поездка станет 42-м зарубежным вояжем папы Франциска – первым после хирургической операции на брюшной полости, которая была сделана ему в начале июня в римской клинике "Джемелли". Отмечать Всемирный день молодежи на регулярной основе предложил в 1986 году папа Римский Иоанн Павел II. С тех пор эти массовые праздники уже проходили в Буэнос-Айресе, Сантьяго-де-Компостела, Ченстохове, Денвере, Маниле, Париже, Риме, Торонто, Кельне, Сиднее, Мадриде, Рио-де-Жанейро, Кракове и Панаме, куда по этому случаю совершали свои зарубежные путешествия римские понтифики.
https://ria.ru/20230723/papa-1885807017.html
https://ria.ru/20230719/pismo-1885183576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
косово, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Косово, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папа римский может посетить Косово, пишут СМИ
Газета Vida Nueva: папа римский Франциск может посетить Косово