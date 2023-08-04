https://ria.ru/20230804/kosovo-1888128798.html
В Косово заявили о трудной ситуации с лекарствами в сербских больницах
В Косово заявили о трудной ситуации с лекарствами в сербских больницах - РИА Новости, 04.08.2023
В Косово заявили о трудной ситуации с лекарствами в сербских больницах
В больнице Косовска-Митровицы, остальных медучреждениях на севере края и в других населенных сербами районах Косово и Метохии катастрофически заканчиваются... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:04
2023-08-04T11:04
2023-08-04T11:04
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. В больнице Косовска-Митровицы, остальных медучреждениях на севере края и в других населенных сербами районах Косово и Метохии катастрофически заканчиваются лекарства и медицинские средства из-за запрета косовоалбанских "властей" на поставки из центральной Сербии, заявил РИА Новости директор Клинико-больничного центра (КБЦ) Косовска-Митровицы доктор Златан Элек. "Правительство" самопровозглашенной республики Косово 14 июня запретило въезд в край всему грузовому транспорту с сербской продукцией или сербскими номерами. Затем Приштина разрешила въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Косовоалбанский "кабмин" 8 июля еще раз изменил ограничения и разрешил ввоз искусственных удобрений, кормов для животных, сырья и полуфабрикатов, техники и агрегатов и производственного оборудования, но не лекарств и медицинских средств. Как заявил в разговоре с РИА Новости директор больницы, ситуация для сербов на севере Косово становится невыносимой из-за действий Приштины. "Это террор - в XXI веке одна из важнейших больниц в автономном крае Косово и Метохия не снабжается, запрещена доставка лекарств и медицинских средств из центральной Сербии. То же относится и к другим сербским учреждениям здравоохранения, поликлиникам в центральной и южной части края. Наши запасы подходят к концу, призываем мировое сообщество повлиять на ситуацию, мы находимся перед гуманитарной катастрофой", - подчеркнул доктор Элек. Он отметил, что КБЦ без медикаментов больше не сможет оказывать медицинскую помощь гражданам на территории Косово и Метохии вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. "Ни одно медицинское изделие, лекарство, физраствор, любое средство, решением Приштины не может быть доставлено через административную линию в Косово и Метохию из центральной Сербии. Нехватку острее всего ощутят хронические кардиоваскулярные больные, диабетики, недостаточное количество цитостатика бьет по пациентам с онкологическими заболеваниями, под угрозой работа родильного отделения и хирургического", - указал собеседник агентства. Сербы на севере Косово и Метохии уже два месяца продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской "полиции" и жестких задержаний восьми соотечественников.
https://ria.ru/20230719/kosovo-1885167957.html
https://ria.ru/20230719/serbiya-1885173427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, приштина
В мире, Косово, Сербия, Приштина
В Косово заявили о трудной ситуации с лекарствами в сербских больницах
В Косово заявили о трудностях с лекарствами в сербских больницах из-за действий Приштины
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. В больнице Косовска-Митровицы, остальных медучреждениях на севере края и в других населенных сербами районах Косово и Метохии катастрофически заканчиваются лекарства и медицинские средства из-за запрета косовоалбанских "властей" на поставки из центральной Сербии, заявил РИА Новости директор Клинико-больничного центра (КБЦ) Косовска-Митровицы доктор Златан Элек.
"Правительство" самопровозглашенной республики Косово 14 июня запретило въезд в край всему грузовому транспорту с сербской продукцией или сербскими номерами. Затем Приштина разрешила въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Косовоалбанский "кабмин" 8 июля еще раз изменил ограничения и разрешил ввоз искусственных удобрений, кормов для животных, сырья и полуфабрикатов, техники и агрегатов и производственного оборудования, но не лекарств и медицинских средств.
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Как заявил в разговоре с РИА Новости директор больницы, ситуация для сербов на севере Косово становится невыносимой из-за действий Приштины.
"Это террор - в XXI веке одна из важнейших больниц в автономном крае Косово и Метохия не снабжается, запрещена доставка лекарств и медицинских средств из центральной Сербии. То же относится и к другим сербским учреждениям здравоохранения, поликлиникам в центральной и южной части края. Наши запасы подходят к концу, призываем мировое сообщество повлиять на ситуацию, мы находимся перед гуманитарной катастрофой", - подчеркнул доктор Элек.
Он отметил, что КБЦ без медикаментов больше не сможет оказывать медицинскую помощь гражданам на территории Косово и Метохии вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.
"Ни одно медицинское изделие, лекарство, физраствор, любое средство, решением Приштины не может быть доставлено через административную линию в Косово и Метохию из центральной Сербии. Нехватку острее всего ощутят хронические кардиоваскулярные больные, диабетики, недостаточное количество цитостатика бьет по пациентам с онкологическими заболеваниями, под угрозой работа родильного отделения и хирургического", - указал собеседник агентства.
Сербы на севере Косово и Метохии уже два месяца продолжают мирные акции протеста перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за попытки Приштины ввести в должность албанских мэров, самоуправства спецназа косовоалбанской "полиции" и жестких задержаний восьми соотечественников.
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