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Президент Болгарии высказался о разрыве парламентом концессии "Лукойла"
Президент Болгарии высказался о разрыве парламентом концессии "Лукойла" - РИА Новости, 04.08.2023
Президент Болгарии высказался о разрыве парламентом концессии "Лукойла"
Президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд страны в связи с разрывом парламентом концессии "Лукойла" на порт "Росенец", он считает, что... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:54
2023-08-04T12:54
2023-08-04T12:54
болгария
румен радев
лукойл
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд страны в связи с разрывом парламентом концессии "Лукойла" на порт "Росенец", он считает, что решение противоречит конституции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства. "То, как молниеносно были внесены законодательные изменения для прекращения действия концессии порта "Росенец", противоречит принципу верховенства закона, который лежит в основе Конституции, а также является примером безответственного отношения к государству и гражданам", - передает радио сообщение пресс-службы. Как сообщается, президент считает, что принятое решение "не соответствует интересам потребителей", не отвечает рискам роста цен на топливо и сырье, а также не учитывает угрозу потери тысяч рабочих мест на нефтехимическом заводе и возможных судебных исков против Болгарии. Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что парламент Болгарии решил расторгнуть концессию порта "Росенец" с крупнейшим предприятием "Лукойла" по переработке нефти на Балканах "Лукойл Нефтохим Бургас из-за "принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер с учетом действий России" на Украине. В "Лукойле" позже заявили, что "компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году, и не видит оснований для его расторжения", а также обратится в суд для защиты репутации.
https://ria.ru/20230729/lukoyl-1887081440.html
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болгария, румен радев, лукойл, в мире
Болгария, Румен Радев, ЛУКОЙЛ, В мире
Президент Болгарии высказался о разрыве парламентом концессии "Лукойла"
Президент Болгарии Радев: разрыв парламентом концессии "Лукойла" противоречит закону