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Экс-посол США рассказал о последствиях разочарования в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/kontrnastuplenie-1888243279.html
Экс-посол США рассказал о последствиях разочарования в контрнаступлении ВСУ
Экс-посол США рассказал о последствиях разочарования в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
Экс-посол США рассказал о последствиях разочарования в контрнаступлении ВСУ
Негативная оценка результатов украинского контрнаступления может привести к сокращению западной поддержки Киева, заявил бывший посол США на Украине Уильям... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:10
2023-08-04T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
уильям тейлор
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Негативная оценка результатов украинского контрнаступления может привести к сокращению западной поддержки Киева, заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор телеканалу NBC News. "Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, то тогда и нам не нужно будет предоставлять то, что им необходимо для победы", - заявил Тейлор. Экс-дипломат уточнил, что "мрачные выводы" о ходе контрнаступления могут стать "самосбывающимся пророчеством" для Киева. Телеканал NBC News сообщает, что неоправданные ожидания от контрнаступления Украины, которые появляются в СМИ, угрожают Киеву и играют на руку России. "Москва делает ставку на то, что союзники по НАТО со временем устанут оказывать военную помощь Киеву и в конечном итоге склонятся к тому, чтобы Украина согласилась на уступки, которые могли бы остановить боевые действия", - говорится в материале NBC News. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html
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в мире, украина, сша, уильям тейлор, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Уильям Тейлор, Россия, НАТО
Экс-посол США рассказал о последствиях разочарования в контрнаступлении ВСУ

Экс-посол США Тейлор: разочарование в контрнаступлении ВСУ может сократить помощь Запада

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Негативная оценка результатов украинского контрнаступления может привести к сокращению западной поддержки Киева, заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор телеканалу NBC News.
«
"Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, то тогда и нам не нужно будет предоставлять то, что им необходимо для победы", - заявил Тейлор.
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Экс-дипломат уточнил, что "мрачные выводы" о ходе контрнаступления могут стать "самосбывающимся пророчеством" для Киева.
Телеканал NBC News сообщает, что неоправданные ожидания от контрнаступления Украины, которые появляются в СМИ, угрожают Киеву и играют на руку России.
«
"Москва делает ставку на то, что союзники по НАТО со временем устанут оказывать военную помощь Киеву и в конечном итоге склонятся к тому, чтобы Украина согласилась на уступки, которые могли бы остановить боевые действия", - говорится в материале NBC News.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАУильям ТейлорРоссияНАТО
 
 
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