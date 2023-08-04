https://ria.ru/20230804/klaster-1888180117.html

Новый образовательный кластер появятся в Вологодской области

Новый образовательный кластер появятся в Вологодской области - РИА Новости, 04.08.2023

Новый образовательный кластер появятся в Вологодской области

Новый образовательный кластер отрасли машиностроения создадут в 2024 году в Вологде на базе колледжа права и технологии, сообщила начальник департамента... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:25

2023-08-04T14:25

2023-08-04T14:25

вологодская область

вологодская область

вологда

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ВОЛОГДА, 4 авг — РИА Новости. Новый образовательный кластер отрасли машиностроения создадут в 2024 году в Вологде на базе колледжа права и технологии, сообщила начальник департамента образования области Елена Рябова. По ее словам, колледж выиграл федеральный грант на 100 миллионов рублей, также предусмотрено софинансирование областного бюджета и средств предприятий–партнеров. Будущий машиностроительный образовательный кластер составят, помимо колледжа права и технологий, индустриально-транспортный техникум, строительный и университетский колледжи. В них в следующем году откроют 405 бюджетных мест для подготовки специалистов по восьми специальностям для предприятий машиностроительной отрасли. Образовательный процесс будет максимально приближен к запросам работодателей на качество подготовки кадров, сказала Рябова. "Материально-техническая база колледжей будет обновлена: под запросы работодателей откроются новые современные мастерские, лаборатории и образовательно-производственные зоны, соответствующие технологическим процессам предприятий. Это позволит студентам изучить производственные процессы предприятий уже во время практических занятий", - пояснила начальник департамента образования. Помимо машиностроительного, в следующем году появятся образовательные кластеры на базе учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки кадров по отраслям ИТ-сферы, креативной индустрии, сферы обслуживания, правоохранительной сферы и образования, добавила Рябова.

https://ria.ru/20230705/kreml-1882323871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда