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Новый образовательный кластер появятся в Вологодской области
Новый образовательный кластер появятся в Вологодской области - РИА Новости, 04.08.2023
Новый образовательный кластер появятся в Вологодской области
Новый образовательный кластер отрасли машиностроения создадут в 2024 году в Вологде на базе колледжа права и технологии, сообщила начальник департамента... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:25
2023-08-04T14:25
2023-08-04T14:25
вологодская область
вологодская область
вологда
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ВОЛОГДА, 4 авг — РИА Новости. Новый образовательный кластер отрасли машиностроения создадут в 2024 году в Вологде на базе колледжа права и технологии, сообщила начальник департамента образования области Елена Рябова. По ее словам, колледж выиграл федеральный грант на 100 миллионов рублей, также предусмотрено софинансирование областного бюджета и средств предприятий–партнеров. Будущий машиностроительный образовательный кластер составят, помимо колледжа права и технологий, индустриально-транспортный техникум, строительный и университетский колледжи. В них в следующем году откроют 405 бюджетных мест для подготовки специалистов по восьми специальностям для предприятий машиностроительной отрасли. Образовательный процесс будет максимально приближен к запросам работодателей на качество подготовки кадров, сказала Рябова. "Материально-техническая база колледжей будет обновлена: под запросы работодателей откроются новые современные мастерские, лаборатории и образовательно-производственные зоны, соответствующие технологическим процессам предприятий. Это позволит студентам изучить производственные процессы предприятий уже во время практических занятий", - пояснила начальник департамента образования. Помимо машиностроительного, в следующем году появятся образовательные кластеры на базе учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки кадров по отраслям ИТ-сферы, креативной индустрии, сферы обслуживания, правоохранительной сферы и образования, добавила Рябова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вологодская область, вологда
Вологодская область, Вологодская область, Вологда
ВОЛОГДА, 4 авг — РИА Новости. Новый образовательный кластер отрасли машиностроения создадут в 2024 году в Вологде на базе колледжа права и технологии, сообщила начальник департамента образования области Елена Рябова.
По ее словам, колледж выиграл федеральный грант на 100 миллионов рублей, также предусмотрено софинансирование областного бюджета и средств предприятий–партнеров.
Будущий машиностроительный образовательный кластер составят, помимо колледжа права и технологий, индустриально-транспортный техникум, строительный и университетский колледжи. В них в следующем году откроют 405 бюджетных мест для подготовки специалистов по восьми специальностям для предприятий машиностроительной отрасли. Образовательный процесс будет максимально приближен к запросам работодателей на качество подготовки кадров, сказала Рябова.
«
"Материально-техническая база колледжей будет обновлена: под запросы работодателей откроются новые современные мастерские, лаборатории и образовательно-производственные зоны, соответствующие технологическим процессам предприятий. Это позволит студентам изучить производственные процессы предприятий уже во время практических занятий", - пояснила начальник департамента образования.
Помимо машиностроительного, в следующем году появятся образовательные кластеры на базе учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки кадров по отраслям ИТ-сферы
, креативной индустрии, сферы обслуживания, правоохранительной сферы и образования, добавила Рябова.
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