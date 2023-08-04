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ВСУ фиксируют все применения кассетных бомб, утверждает посол Украины в США - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 04.08.2023 (обновлено: 16:31 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/kassetnye-1888232695.html
ВСУ фиксируют все применения кассетных бомб, утверждает посол Украины в США
ВСУ фиксируют все применения кассетных бомб, утверждает посол Украины в США - РИА Новости, 04.08.2023
ВСУ фиксируют все применения кассетных бомб, утверждает посол Украины в США
Посол Украины в США Оксана Макарова заявила в интервью изданию Washington Post, что украинские войска записывают каждое свое применение кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:28
2023-08-04T16:31
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Макарова заявила в интервью изданию Washington Post, что украинские войска записывают каждое свое применение кассетных боеприпасов, которые США поставляют Украине, и используют их только в зонах, где нет мирного населения. "Те (кассетные боеприпасы - ред.), что мы получаем из США, имеют очень низкий процент брака... Во-вторых, мы используем их только вне городов и в зонах, где нет мирного населения... Мы записываем, где мы их применяем - каждое применение этих кассетных боеприпасов", - сказала Макарова. По ее словам, запись ведется в связи с тем, что глава минобороны Украины Алексей Резников выпустил специальные правила об использовании кассетных снарядов. На вопрос о том, почему администрация президента США опасается передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, Макарова заявила, что позволит ответить на этот вопрос самой администрации. Однако она отметила, что украинская сторона продолжит обсуждение возможных поставок этих ракет, и добавила, что ранее было также сложно представить, что Киев получит активно используемые сейчас системы HIMARS. Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS - ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894621.html
https://ria.ru/20230726/boepripasy-1886364116.html
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украина, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Вооруженные силы Украины
ВСУ фиксируют все применения кассетных бомб, утверждает посол Украины в США

Посол Украины в США Макарова утверждает, что ВСУ фиксируют все применения кассетных бомб

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Макарова заявила в интервью изданию Washington Post, что украинские войска записывают каждое свое применение кассетных боеприпасов, которые США поставляют Украине, и используют их только в зонах, где нет мирного населения.
"Те (кассетные боеприпасы - ред.), что мы получаем из США, имеют очень низкий процент брака... Во-вторых, мы используем их только вне городов и в зонах, где нет мирного населения... Мы записываем, где мы их применяем - каждое применение этих кассетных боеприпасов", - сказала Макарова.
Соледар - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
ВСУ активно применяют кассетные бомбы под Соледаром, рассказал доброволец
Вчера, 06:04
По ее словам, запись ведется в связи с тем, что глава минобороны Украины Алексей Резников выпустил специальные правила об использовании кассетных снарядов. На вопрос о том, почему администрация президента США опасается передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, Макарова заявила, что позволит ответить на этот вопрос самой администрации. Однако она отметила, что украинская сторона продолжит обсуждение возможных поставок этих ракет, и добавила, что ранее было также сложно представить, что Киев получит активно используемые сейчас системы HIMARS.
Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS - ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Италии осудили применение кассетных боеприпасов в конфликте на Украине
26 июля, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАВооруженные силы Украины
 
 
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